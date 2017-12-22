TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Mahmut Esat Bozkurt anma paneline katıldı

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen panele Mahmut Esat Bozkurt’un ailesi ve sevenleriyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Ferah Sürekçi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nazan Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse ve Kuşadalı Tarihçi Nail Topal katıldı.

Panelin açılışında konuşan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Mahmut Esat Bozkurt’un hayatını milleti ve ülkesine adamış önemli bir devlet adamı olduğunu belirterek “ Mahmut Esat Bozkurt ‘vatan işgal altındadır’ diyerek yurt dışında sürdürdüğü eğitimini yarıda bırakarak savaşa katılmış önemli bir asker, Türk halkını her şeyden üstün tutmuş bir devlet adamıdır. Onun akrabası değilim fakat onunla aynı soyadını taşımaktan büyük onur duyuyorum. Onun fikirlerini ancak Cumhuriyetin çocukları anlar. Bizler onun yolunda ilerleyen Cumhuriyet çocuklarıyız” dedi.

Bozkurt’un ardından konuşan Belediye Başkanı Kayalı ise Mahmut Esat Bozkurt’un büyük bir devlet adamı olduğuna dikkat çekerek “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Fakat 1900’lü yılların başlarındaki kadar çok zor günler değil. O karanlık günlerde halkımıza ışık tutmuş insanların başında Mahmut Esat Bozkurt geliyor. Türk milletine çağdaşlığın kapılarını açmış önemli bir hukuk insanı, vatanı için canı pahasına savaşmış önemli bir askerdir Mahmut Esat. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli silah arkadaşlarından birisidir. Türk milli mücadelesinin en önemli askerlerindendir. Kuşadalı Mahmut Esat’ı ölümünün 74. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Bozkurt’un kısa ömrünü vatanına adadığını belirterek “Mahmut Esat büyük bir hukukçuydu. Onun hukuk anlayışı Türk Medeni Kanunu’nu oluşturdu. Türk Medeni Kanunu Türk halkına çağdaşlığı getirmiş, özgürlükçü bir kanundur. Kadın erkek eşitliğini savunur. Mahmut Esat’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları saymakla bitmez. En önemli katkılarından biri Türk kadınının zincirlerini kırmasıdır. Türk kadını bugün hala özgürse Mahmut Esat sayesindedir. Bozkurt hayatını Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine adamış önemli bir şahsiyettir” dedi.

Feyzioğlu, Bozkurt’un milliyetçilik anlayışının yıkıcı bir milliyetçilik olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Mahmut Esat Bozkurt her şeyden önce büyük bir milliyetçiydi. Onun milliyetçiliği yıkıcı değil yapıcıydı. Onun milliyetçiliği her zaman Türkiye’de birlik ve beraberliği savunur. Onun fikirleri Kemalizm’dir.”

Mahmut Esat Bozkurt’u anma etkinlikleri kapsamında Kuşadası’nda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı makamında ziyaret etti. Feyzioğlu’na ziyarette Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Uzun ve İzmir Barosu Üyesi Atalay Aksay eşlik etti.