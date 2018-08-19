TBF 3x3 Basketbol Turu’nun finali Kuşadası’nda yapıldı

Büyük ilgi gören final maçını kazanan Celal Bayar Üniversitesi İndas Teknoloji şampiyon oldu.

26 Mayıs’ta Adana’da başlayan ve Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ile Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapılan organizasyonun Türkiye finali Kuşadası sahilindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirildi. 16 ekibin katıldığı Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun finalinde Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules, Stingy, 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları mücadele etti.

Büyük ilgi gören final maçında F.U.C.E’yi 15-11 mağlup eden Celal Bayar Üniversitesi İndas Teknoloji şampiyon oldu. CBU İndas Teknoloji, Washington’daki Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.