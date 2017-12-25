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25 Aralık 2017 09:04

TED Ege Koleji Öğrencilerinden örnek davranış

Aydın’da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren TED Ege Koleji öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile hem ailelerin hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin gönlünü aldı.

TED Ege Koleji Öğrencilerinden örnek davranış

25 Aralık 2017 09:04

Öğrenciler harçlıkların biriktirdikleri para ve okulda düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle soğuk kış gününde ihtiyaç sahibi 45 aileye gıda yardımı yaparak, değişik köylerdeki okullarda eğitim gören 185 öğrenciye de bot hediye ederek adeta içlerini ısıttılar.


TED Ege Koleji olarak öğrencilerin sadece beşeri ilimlerle değil hayatın gerçeklerini de öğreterek geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Şaba, örnek davranışları dolayısıyla tüm öğrencilerini tebrik etti. Hayatın her zaman paylaşarak güzel olduğunu ve bunu da okulda sosyal sorumluluk projeleri ie geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Okul Müdürü Şaba, “Lisemizin 11. sınıf öğrencileri her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesini bu yıl da devam ettirdiler. 11. sınıf öğrencilerimizin koordinesinde tüm lise öğrencilerimiz kendi harçlıklarından biriktirdikleri ile ihtiyaç sahibi 45 aileye gıda desteği sağladılar. Ayrıca kendilerinin organize ettiği, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin evde hazırladıkları pasta ve börek gibi yiyeceklerle tüm okul öğrencilerine yönelik, okulda kermes düzenlediler. Elde edilen gelirle Hacı Ali Obası, Beyköy, İsafakılar, Dereağzı, Eğrek köy ilkokulları ile Sınırteke İlkokul-Ortaokul ve Erbeyli İlkokul-Ortaokulu’ndaki 185 öğrenciye bot dağıtımı yaptılar. Kendi dönemlerinin başarılı, mutlu, lider bireyleri olarak yetişen lise öğrencilerimizin, sorumluluk bilinci ve duygusal duyarlılıklarını takdirle karşılıyor, tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren anne-baba ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz” diyerek okul olarak sosyal sorumluluk projelerinin geleneksel halde devam ettirileceğini söyledi.


Dağıtımları da köylere gidip bizzat kendileri yapan öğrenciler duygusal anlar yaşadılar.


(İK)


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