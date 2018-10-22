Tekeler Mahallesi sakinlerinden Karpuzlu Belediyesi'ne tepki

Aydın'ın ilçesinden büyük tek köyü olan Karpuzlu'ya bağlı Tekeler mahallesine yaylasında ikamet eden vatandaşlar Karpuzlu Belediye başkanı Tuğrul Ozan'a duyarsızlığından dolayı tepki gösterdiler. Yerleşim yeri olan ve mahalle statüsündeki evlerine yolların bozuk olmasından dolayı gidemediklerini belirten mahalle sakinleri Karpuzlu Belediye başkanı Tuğrul Ozan'ı göreve davet ettiler.

Karpuzlu Belediyesi'nin ilgisizliği ve asli görevini yapmaması nedeniyle bazı vatandaşların araçlarını bırakıp eskiden olduğu gibi ulaşım ve tarımı eşeklerle yapmak zorunda kaldığını belirten mahalle sakinleri “Tekeler'in yayla yolları son yağışlardan sonra geçilemez hale geldi. Büyükşehir olan Aydın'da bizim yolların yapımı artık Karpuzlu Belediyesi'nin görevi oldu. Vatandaş olarak bu hizmetin yerine getirilmesini beklemek en doğal hakkımız. Bir çok ilçede bu gibi yollar asfaltlanırken bizim mevcut yolumuz Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın duyarsızlığından dolayı daha kötü duruma geldi. Veteriner Hekim olduğu için araç kullanmamız yerine at ve eşek kullanmamızı mı istiyor bilemiyoruz ama artık bu çağda biz ulaşımı at ve eşeklerle değil araçlarımızla yapmak istiyoruz. Ne olur yollarımızı yapsın artık” diyerek Başkan Ozan'a tepki gösterdiler.

Tekeler Köyü'nün bağlı bulunduğu Karpuzlu ilçesinden daha büyük ve nüfusunun da daha fazla odluğunu belirten Tekeler Mahallesi sakinleri , “Kestane ve ceviz başta olmak üzere birçok ürünü Yayla mahallesinde üretiyoruz. Elektrik ve suyumuz var. Ancak bozulan yollarımızı Karpuzlu Belediyesi yapmadığı için ulaşımda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Uzun süredir devam eden bu sorunu tekrar hatırlatmak için Tuğrul Ozan'ın makamına çıktık. Hemen yapacağını belirtip söz verdi. İş makinesi ve kamyon gönderdi. Bu işte de göstermelik olarak yolun 100-150 metrelik kısmı yaptırıp kalan önemli kısımları bıraktı” diyerek Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ı asli görevini yapmaya çağırdılar.