Tekirdağ Kiraz Festivali’ne Efeler damgası

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda Efeler Belediyesi’nin destek verdiği Aydın ekibi Efeler Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesindeki Amfi Tiyatro’da gerçekleşen yarışmaya Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelerek dereceye girmek için ter döken 10 ekibin arasında yer alan Efeler Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. Efeler Belediyesi sponsorluğunda yarışmaya katılan ekip 7 bin 500 lira para ödülünün de sahibi oldu.

Efeler Belediyesi olarak gelenek ve göreneklere önem verdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Halk oyunları, içerisinde müziği, hareketi ve anlatımı barındıran, halkın duygularını, düşüncelerin, müziğini, giyimini ve göreneklerini yansıtan danslardır. Geçtiğimiz aylarda Halk Oyunları Aydın Grup Yarışması’na da ev sahipliği yaparak bölgedeki sporcularımızı ilçemizde ağırlamıştık. Efeler Gençlik Spor Kulübü de Tekirdağ’da ilçemizi temsil ederek oyunlarımızı oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde tanıttılar. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kulüp idarecisi Tarık Kovank, Antrenör Uğur Yılmaz ve Yardımcı Antrenör Süleyman Durmuş da kulüplerine verdiği desteklerden dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ederek, birinciliği Efeler Belediyesi’ne ithaf ettiler.