Tekneleri su alan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri fiber tekne su almaya başlayınca denizde ölümle karşı karşıya gelen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için Kuşadası Körfezi'nden denize açılan ve içerisinde 5'i çocuk 15 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne, Özdere mevkii önlerine ulaştığında aşırı yükten dolayı su almaya başladı. Kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, fiber tekne içerisindeki Afganistan uyruklu 15 göçmeni kurtararak kıyıya ulaştırdı.

Olayın ardından Kuşadası Körfezi'nde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, yine Özdere açıklarında hareket halinde tespit edilen lastik botu durdurdu. Teknede yakalanan 17 Suriye, 12 Irak, 10 Somali, 8 Afganistan, 5 Filistin, 1 Togo ve 1 Demokratik Kongo uyruklu 54 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.