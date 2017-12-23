Teknokent doludizgin ilerliyor

Dr. Cavit Bircan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ’nün teşrifleriyle açılan ADÜ Teknokent’e yatırım yapan ilk firma yetkililerine anahtar teslimi yaptı.

Teknokent’in yatırımcıların gözdesi durumuna geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bircan, Teknokentin büyük bir rağbet gördüğünü dile getirerek teknik değerlendirmelerin ardından ofislerin yatırımcılara kiralanacağını söyledi. Prof. Dr. Bircan, “İlk firmamıza yerini teslim ettik. İstanbul’da faaliyet gösteren Aydınlı bir firma, tüm altyapı hizmetlerini ADÜ Teknokent’ine taşıyacak. Bu firmanın merkezi Aydın olacak. Yazılım alanında hizmet veren bu firma, ilk aşamada 17 kişiye, ileriki dönemde 30 kişiye istihdam sağlayacak. 20 Aralık Perşembe günü Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programında Teknokent’te yer almak isteyen genç girişimci kitlesi bize bir sunum yapacak. Çok yeni fikirler var. Genç girişimcilerin Teknokent’imizde bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversitelerin, proje merkezleri olması gerektiğinin altını çizerek şehre yön verecek, kentin ihtiyaçlarını giderecek birtakım adımlar atmak durumunda olduğunu vurguladı. Bircan, “Bir proje geliştirirken başlangıcı ve sonu arasında çok büyük farklılıklar olabiliyor. Hayata geçireceğiniz fikrin aşamaları ve bu aşamalarda ortaya çıkan sorunlara yeni çözümler üretmek de aslında projenin devamıdır. Proje yürütülürken kendi içinde evrilir ve değişir. Yeni alanlara da kaynak oluşturur.” diye konuştu. Prof. Dr. Bircan, katılımcılara “Sağlam, çılgın projelerle bize gelin, hep birlikte hayata geçirelim.” çağrısında bulundu.

Teknokent ve faaliyetlerini açıklayan Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Teknokentlerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir yapılanma olduğuna dikkat çekerek Teknokentlerin avantajlarını anlattı. İyem, “Teknokentlerin çok ciddi avantajları var. Teknoloji geliştirme bölgesi içinde faaliyet gösteren firmaların bir vergi avantajı var yüzde 18, çalıştırdıkları personellerde ciddi bir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim indirimi alıyorlar.” diye konuştu. Sözlerini sürdüren İyem, “Teknokentlerin proje yazımında akademisyenlerimize ve öğrencilerimize çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum.” dedi.

Aydın Valiliği Dış İlişkiler Koordinatörü Reyhan Türkmen ise, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek Aydın genelinde gerçekleştirdikleri projeleri paylaştı.