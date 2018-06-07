Teknoloji bağımlıları bu hastalığa daha çok yakalanıyor

Aydın Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hekimleri bir zamanlar sadece çocuklarda ve gençlerde görülen elektronik cihaz bağımlılığının artık yaşlılarda da görülmeye başlandığını belirterek, vatandaşların uzun süre akıllı telefon tablet ve bilgisayar başında oturmamalarını önerdiler.

“Sosyalleşmenin yanında sağlığa da olumsuz etkileri var”

Türkiye’de sosyal medyanın yaygınlaşması ile insanların sosyalleşeceği yerde sosyalliği ile birlikte sağlığını da kaybettiğini belirten Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hekimlerinden Uzman Dr. Ayhan Erkek, sinir sıkışmalarının önemli bir kısmının hareketsizlik ve uzun süre dijital cihazların başından ayrılmamak olduğunu belirterek, “Eskiden bu konuda sadece gençleri uyarırdık. Artık genç yaşlı ayırt etmeksizin herkesi uyarıyoruz. Sinir sıkışmalarının önemli bir kısmı akıllı telefon, tablet, laptop ya da bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalıp uzun süre sinir üzerine bası oluşturacak pozisyonlarda durmaktan kaynaklanıyor” dedi.

Sinir sıkışmasının, son zamanlarda özellikle akıllı telefon, bilgisayar, laptop ve tablet kullanımının yaygınlaşması ile daha sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayhan Erkek, “Kadınlarda daha sık görülen sinir sıkışmaları akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar bağımlısı erkeklerde de sık olarak görülmeye başlandı. El bileği, dirsekler ve alt ekstremite dediğimiz bacaklarda görülen tutulma ve uyuşmalar, geceleri elinde uyuşma veya ağrı hissetme, halsizlik gibi şikayetler sinir sıkışmasının belirtilerindendir. Sağlıklı bir yaşam için hareket edin ve gereğinden fazla dijital cihazlarla vakit geçirmeyin” dedi.