Temiz bir çevre için çöp topladılar

Daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak üzere kurulan Yeşil Aydın Platformu; hem kendilerini tanıtmak hem de temiz bir çevre için Söke'de etkinlik düzenledi.

Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte içinde dekan, belediye başkanı, sanatçı, doktor, hemşire, iş adamı gibi çeşitli meslek guruplarından kişilerin bulunduğu platform üyeleri çöp topladı.

Daha yeşil ve temiz bir Aydın için yola çıkan “Yeşil Aydın Platformu”nun Söke'deki temizlik harekatına, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de destek verdi.

Priene Antik Kenti'nin de bulunduğu Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde yapılan temizlik çalışmasında katılımcılar ellerinde çöp torbaları ile cadde ve sokaklardan çöp topladı. Etkinliğe Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kentin temizliğine dikkat çekmek üzere oluşturulan ve tamamen gönüllülerden oluşan Yeşil Aydın Platformu'nu kutladı. Başkan Toyran, “Kirliliği kentlerde yaşayanlar olarak bizler yaratıyoruz. Belediye olarak mücadele etsek, çalışsak da vatandaşlarımızın her birine görevler düşüyor. Çalışmaların temizlemek yada çöp toplamak değil, kirletmemek üzerine olduğu etkinlikler diliyorum” dedi.

Platform adına konuşan sinemacı yönetmen Selami Taner ise; “Yeşil Aydın Platformu olarak Dünya Çöp toplama gününde, çevreci dostlarımızla birlikte harekete geçtik. Bugün ve bundan sonraki organizasyonlarda mahallemizi, sokağımızı, parklarımızı, tarihi yerler ve çevremizi temizleyeceğiz. Hedefimiz farkındalık oluşturmak” dedi.