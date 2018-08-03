Temizlik kamyonuna arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Muğla istikametine seyir halinde olan Mertcan Köseleci (21) idaresindeki 35 AR 873 plakalı motosiklet, yolun en sol şeridinde refüj temizliği yapmak için kontrollü olarak seyreden İbrahim M. idaresindeki büyükşehir belediyesine bağlı 07 HYM 49 plakalı temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen motosikletle kamyon arasına sıkışan Köseleci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adnan Menderes üniversitesi Halka ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi olan Mertcan Köseleci’nin cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yola dağılan giysi ve malzemeleri polis ekipleri tarafından toparlanan Köseleci’nin temizlik kamyonunun arkasına konulan dubaları geç farkmış olabileceği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.