Tepecik düğün salonu yenilendi

Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi'nde bulunan düğün salonu bakım ve onarımdan geçirildi.

Her yıl birçok cemiyetin yapıldığı Tepecik Düğün Salonu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatlarıyla yenilendi. İç ve dış mekanda hasar görmüş kısımlar bakım ve onarımdan geçirildi. Tadilatın ardından yeni bir görünüm kazanan düğün salonunun son hali de mahallede yaşayan vatandaşlardan da tam not aldı. Belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de bakım ve onarım işlemlerinin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Özakcan, "Vatandaşlarımızın daha modern bir kentte yaşamaları için görev ve sorumluluğumuz içerisindeki tüm alanlarda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.