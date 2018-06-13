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13 Haziran 2018 13:19

Terör propagandası hükümlüsü uyuşturucu satıcısı çıktı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki F.

Terör propagandası hükümlüsü uyuşturucu satıcısı çıktı

13 Haziran 2018 13:19

A., Kuşadası’nda yakalandı. Aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da arandığı belirlenen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.A.’nın Kuşadası’nda olduğunu tespit etti. Kuşadası TEM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla zanlı bu sabah, Kuşadası şehir merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan da arandığı belirlenen F.A., terörle mücadele bürosundaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlı, cezaevine konuldu.




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