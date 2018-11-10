Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 Kasım dolayısıyla bir kurumun çatısına ters asılan bayrak, polisin uyarısı ile düzeltildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Efeler Mimar Sinan Mahallesi Dedekuyusu caddesi üzerinde bulunan özel bir çocuk gündüz bakımevinde gerçekleşti. Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümünde yetkililer tarafından kurumun çatısına Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asıldı. Sabah bayrağın ters olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kurum yetkililerini uyararak, bayrağın düzeltilmesini istedi. Kurum görevlisi tarafından tesr asılan bayrak düzeltilerek yeniden yerine asıldı. Bu arada kurum binasının karşısından olayı haberleştirmek isteyen gazetecilere kurum yetkilisi olduğu anlaşılan ismi öğrenilemeyen bayan tarafından çekim yapamazsınız uyarısı geldi. Yetkili bayan gazetecilere “Siz küçük gazetecisiniz, şimdi avukatımı arıyorum. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım” tehdidinde bulundu.

Polis ekipleri bayrağın ters asılması ile ilgili soruşturma başlattı.