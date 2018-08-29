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29 Ağustos 2018 10:30

Ters yön motosikletlinin sonu oldu

AYDIN (İHA) – Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi devlet karayolunda ters istikamette seyreden motosikletli, otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ters yön motosikletlinin sonu oldu

29 Ağustos 2018 10:30


Nazili İsabeyli mahallesi devlet karayolu üzerinde saat 04.30 sularında trafik kazası gerçekleşti. Aydın istikametine doğru ters yönde ilerleyen Serkan Aslan idaresindeki plakasız motosiklet ile 36 AJ 493 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Serkan Aslan metrelerce sürüklendi İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Nazili Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Aslan’ın cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edildi.




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