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29 Ağustos 2018 11:00

Ters yönde ilerlemeye çalışan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Ters yönde ilerlemeye çalışan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

29 Ağustos 2018 11:00

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, kazada hayatını kaybeden Serkan Aslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp’a gönderildi.


Kaza Nazilli-Aydın Karayolu üzeri İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köşk Başçayır Mahallesi’nde yaşayan ve gece Nazilli’ye gittiği öğrenilen Serkan Arslan, sabaha karşı saat 04:30 sıralarında Nazili İsabeyli mahallesi devlet karayolu üzerinde trafik kazası geçirdi.


Köşk istikametine doğru ters yönde seyrettiği belirlenen Serkan Aslan idaresindeki üzerinde plakası bulunmayan motosiklet ile 36 AJ 493 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Serkan Aslan metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Nazili Devlet Hastanesine kaldırdı. Serkan Aslan’ın yolda hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Serkan Aslan’ın cenazesi otopsiye gönderildi.




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