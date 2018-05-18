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18 Mayıs 2018 09:14

Tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Tezhip (Altınla İşleme Sanatı) Kursu’nda yapılan el emeği eserler sergilendi.

Tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu

18 Mayıs 2018 09:14


Sergi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından gerçekleştirilen açılış ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.


Tezhip Sanatı Kursuna olan ilginin sevindirici olduğunu belirten Başkan Özakcan, “Güzel sanatların her dalını toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Tezhip sanatının her aşamasında bir üretme ve bir heyecan var. Tezhip oldukça sabır, disiplin, dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir sanat. Bizi bu güzelliklerle buluşturan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.




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