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10 Eylül 2017 19:06

TFF 2. Lig

TFF 2.

TFF 2. Lig

10 Eylül 2017 19:06

Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu.



2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı zeminin bozuk olması nedeniyle maç Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynandı.



Stat: Mardin 21 Kasım Stadı


Hakemler: Celal Bayraklı, Hacı Mehmet Ekmekyermez xxx, Veli Ersin Bıçak xxx, Boran Turhan xxx


Şanlıurfaspor: Ömer xx, Mertcan xx, Oğuzhan xxx, Artun xx (Abdülkadir dk. 78 x), Hüseyin xxx, Mehmet xxx, Halil xxx, Okan xx (Tolgahan dk. 63 xx), Muhammed xxx (Feridun dk. 83 x), İzzet xxx, Bahadır xx


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Nazilli Belediyespor: Fatih xx, Turgay xx, Bora xx, Mehmet xx, Fatih xxx, Burhan xx (Abdülkadir dk. 71 xx), Tayfur xx, Mert xx, Nurettin xx, Hakan xx (İlker dk. 59 xx), Hüseyin xx


Teknik Direktör: Fatih Akyel


Goller: Muhammed (dk. 35), Artun (dk. 57) (Şanlıurfaspor)


Sarı Kartlar: İzzet (Şanlıurfaspor) Bora, Gökhan (Nazilli Belediyespor)




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