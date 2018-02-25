TFF 2. Lig Beyaz Grup

Lig Beyaz Grup takımlarından düşme potasındaki Nazilli Belediyespor, evinde Fethiyespor’u ağırladı. İlk yarıda Serdar’ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip bu üstünlüğünü 83. dakikaya kadar sürdürdü ve Ahmet Dereli’nin kafa golüyle beraberliğe razı oldu. Nazilli Belediyespor’un ligde kalabilmesi açısından çok önemli olan bu karşılaşmada alınan beraberlik siyah beyazlı ekibin bu şansını oldukça düşürdü. Maç sonunda Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş ile Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz’un tartışması maça damga vurdu. Gerilen ortamda araya giren emniyet güçleri ortamı yatıştırdı.

Karşılaşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte yaklaşık bin taraftar izledi. Konuk ekip Fehiyespor’u desteklemek üzere yaklaşık 150 taraftar da açık tribünde yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 05; Ani gelişen Fethiyespor atağında ceza alanına koşan Metin’in önüne indirilen topta Metin 18 önünden kaleye sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

Dk.7; Hakan’ın sağ kanattan açtığı ortasında penaltı noktasında topa vole vuran Serdar’ın şutu yandan auta çıktı.

Dk.15; Görkem’in 25 metreden vurduğu sert plasesinde meşin yuvarlak kaleci Eser’in bakışları arasında direği sıyırarak auta çıktı.

(GOL) Dk.16; Orta saha mücadelesinde Berkay’ın kazandığı topu aktarmasıyla topla buluşan Serdar Eylik’in 30 metreden vurduğu sert şutunda Kaleci Eser’i aşan top direklerin köşesinde ağlarla buluştu; 1-0.

Dk. 25; Anıl’ın ceza alanına pasında topu gelişine vuran Metin’in sert şutunu Kaleci Onur son anda çeldi.

Dk. 29; Ani gelişen Fethiye atağında Metin’in ceza alanındaki Berat’a pasında Berat’ın sert şutunu Kaleci Onur son anda çeldi.

Dk. 31; Sağdan Mazlum’un ceza alanına ortasında uzak direkte topla buluşan Serdar’ın kafa şutu Kaleci Eser’de kaldı.

Dk. 50; Berat’ın sağdan kullandığı köşe atışında Cemil müsait pozisyonda topu gole çeviremedi.

Dk.68; İlter’in orta sahadan ters kanada aktardığı topla buluşan Serdar’ın rakip ceza alanı içinde defansı çalımlayarak attığı şutunda Kaleci Eser topa tek hamlede sahip oldu.

Dk.76; Onur-Mert ikilisinin sol kanattan yaptığı bindirmede rakip defansın arkasında topla buluşan Mert Çapar, 6 pas sol çizgisinde müsait pozisyonda Fatih Üge yerine şut çekmeyi deneyince meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

(GOL) Dk. 83; Sol kanattan Yiğit’in ceza alanına ortasında defans oyuncusu Bora Yelken’in boş bıraktığı alanda topa yükselen Ahmet beraberlik golünü kafayla attı. 1-1.

Dört dakikalık uzatmada başka gol gelmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Nazilli Şehir

Hakemler: Mutluhan Bilgiç xxx, Ahmet Ayaz xxx, Bilal Gölen xxx

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut xx, Bora xx, Berkay xx, Fatih xxx, Mert xx, Mazlum xx, Serdar xxx(Dk. 74 Mehmet x), Nuh xx, Görkem xxx(Dk. 39 Mert Çapar xx), Hakan x(Dk. 60 İlter x), Onur Karakabak xxx

Teknik Direktör; Ahmet Yavuz

FETHİYESPOR: Eser xx, Cemil xx, Efe xx, Berat xx(Dk. 70 Ensar x), Metin xx, Anıl xx(Dk. 89 Ahmet Tamet x), Ahmet Dereli xx, Yiğit xx, Emrullah xx, Fahri xx(Dk. 70 Mustafa x), Ramazan xx

Teknik Direktör; Levent Eriş

Goller: Dk. 16 Serdar, (Nazilli Belediyespor) Dk. 83 Ahmet Dereli (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Emrullah, Ensar (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: -