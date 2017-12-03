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03 Aralık 2017 15:31

TFF 3. Lig: Aydınspor 1923: 0 Sultanbeyli Belediyespor: 2

0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Aydınspor 1923: 0 Sultanbeyli Belediyespor: 2

03 Aralık 2017 15:31


Maçtan dakikalar


2. dakikada Aydınspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Habib bekletmeden vurdu, top direkten geri döndü.


37. dakikada Sultanbeyli Belediyespor’dan Umut’un kullandığı serbest vuruşta Hakan’ın kafa vuruşunda Aydınspor kalecisi topu kontrol edemeyince kale çizgisini geçen topu hakem gol olarak değerlendirdi, 0-1


55. dakikada Aydınspor 1923’lü Ceyhun’un ceza sahası içinde Hakan Akman’a müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu Umut gole çevirdi, 0-2.


Stat: Adnan Menderes


Hakemler: Onur Bingöl x, Mustafa Çavuş x, Hamdi Tontu x


Aydınspor 1923:Timur x, Ramazan x (Hasan dk.64 x), Ceyhun x, İsmail x, Osman x, Mesut x (Tuncay Kılıç dk.77 x), Habib x, Serkan x, Ömer xx, Mikail xx, Yusuf x (Tuncay dk.45 x)


Teknik Direktör: Yavuz İncedal


Sultanbeyli Belediyespor:Hasan x x, Hakan xx, Dursun xx (Serkan dk.85 x), Anıl xx, Hakan Akman xx (Hayrullah dk.71 x), Umut xx (Salih dk.74 x), Mehmet xx, Fatih xx, Göksel xx, Gökhan xx, Safa Ali xx


Teknik Direktör: İhsan İdikut


Goller: Hakan (dk.37), Umut (dk.55 P.) (Sultanbeyli Belediyespor)


Sarı Kartlar:Ramazan, Osman, Serkan (Aydınspor 1923), Safa Ali (Sultanbeyli Belediyespor)




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