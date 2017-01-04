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04 Ocak 2017 12:32

Ticaret sicil harçları için artık bankalara gitmek yok

Ticaret sicil harçları için artık bankalara gitmek yok

04 Ocak 2017 12:32

AYTO, üyelerinin sesine kulak verdi. AYTO Başkanı Hakan Ülken’in ilk kez Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Türenkci’nin de katıldığı bir konsey toplantısında dile getirdiği, harçların banka ve vergi dairelerine ödenmesi problemi TOBB’un girişimleri sonucunda kanunda yapılan değişiklikle ortadan kalktı.
Yapılan düzenleme sonucunda 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemlerinden doğan harç ödemeleri Odamızdan tahsil edilmeye başlanmış olup, vergi dairelerine yapılacak ödemeler Odamız aracılığıyla yapılacak.
Konuyla ilgili konuşan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “2010 yılında yapılan düzenleme ile bazı banka ve vergi dairelerine yatırılan sicil harçları yeni yılla birlikte Odalar’da tahsil edilecek böylece üyelerimizin yaşadığı zaman kaybı ve bürokrasi yükü ortadan kalkmış olacaktır. Bilindiği gibi Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yönetmelikleri gereği harca tabi işlemlerdir. Üyelerimiz Ticaret Sicil Müdürlüklerinden almak istedikleri yetki belgesi, sicil tasdiknamesi, ihale belgesi ile kuruluş ve değişiklik işlemlerinde olduğu gibi sicil harcı ödemelerini bankalara ya da vergi dairelerine yapıyorlardı. Ticaret hayatında satın alınamayan en değerli sermayenin zaman olduğunu düşündüğümüzde bu durum önemli vakit kayıplarına ve bürokratik aksaklıklara neden olmaktaydı. Yapılan yeni düzenleme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına bu harçların tahsilâtları Odalara devredilmiştir. Artık üyelerimiz işlemlerini daha hızlı ve zaman kaybetmeden bitirmiş olacaktır. Üyelerimizle ilgili bu güne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi bu değişikliğin yapılmasında da büyük emeği olan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kere daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.



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