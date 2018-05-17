Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ öğrencileri tebrik ederek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında “Siz öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Mesleğinizde doğruluk, yol göstericiniz olsun. Meslek hayatınız hayırlı uğurlu olsun. Sizler bizim için çok önemlisiniz, sizler bizim mesleğimizin temsilcileri ve bizim geleceğimizsiniz” dedi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Demirağ’ın hekim andını öğrencilere okutmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, mezun olan öğrencilere yollarının açık olması temennisinde bulunarak “Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, bundan sonra yapacağınız işler bereketli olsun. Rabbim sizleri korusun.” dedi. Bu Fakülteden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bircan, doktorluk mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu ve bu mesleğin dünyanın her neresinde olursa olsun din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin yapılması gerektiğini söyleyerek mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar diledi.

Dönem birincisi Doktor Aylin Kaya mesleğe katılmanın sevincini onurunu yaşamaktan gurur duyduğunu, mesleğini temsil ederken elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyerek emeklerinden dolayı bölüm hocalarına ve ailelere teşekkür etti. Kaya, plaketini ve başarı belgesini Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın elinden aldı.

Dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından kep atma töreni ile mezuniyet töreni sona erdi.