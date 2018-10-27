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Tıp öğrencileri farkındalığı arttırmayı hedefliyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Öğrencileri Topluluğu tarafından meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.


Topluluğun, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, topluluk üyeleri tarafından yaklaşık 500 vatandaşa meme kanseriyle ilgili bilgiler verildi.


Topluluk üyeleri Ege Üniversitesi'nin KETEM ile yaptığı ortak bir çalışmadan yola çıkarak bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Araştırmalar kırsal kesimdeki ileri evre kanser oranının şehir merkezindekilere göre yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Biz de etkinliklerimizle kırsal kesimde yaşayanların konu ile ilgili farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

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