Tiyatro atölyeleri Aydınlıları bekliyor

Aydın'da kültür hayatına katkıda bulunmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi almak, sahneye çıkmak isteyen Aydınlıları bekliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek tiyatro atölyeleri üç yaş grubu için açılacak. 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı açılacak olan atölyelere kayıtlar çocuk ve gençler için 28 Eylül'e, yetişkinler için ise 19 Ekim'e kadar devam edecek.

Ücretsiz verilecek olan atölyelerden çocuk ve genç atölyeleri 8 Ekim'de, yetişkin atölyesi ise 25 Ekim'de başlayacak. Başvurular Şükran Göngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi ile Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne yapılabilir.

Tiyatro oyunculuğunu öğrenmek isteyen tüm Aydınlıları tiyatro atölyelerine beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Diğer sanat dallarına olduğu gibi tiyatroya da sahip çıkıyoruz. Tiyatroya yeni oyuncular kazandırmak için açtığımız tiyatro atölyelerimiz tüm vatandaşlarımıza açık. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenip hem de oyunculuğu öğreneceği tiyatro atölyelerimiz onları geliştirecektir. Tüm vatandaşlarımızı kültür merkezlerimize ve atölyelerimize davet ediyorum" dedi.