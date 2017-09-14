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14 Eylül 2017 10:47

Tiyatrocu Umut Oğuz standup gösterisiyle Didimlileri güldürdü

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneğinin organizasyonunda ve özel firmaların sponsorluğunda Tiyatrocu Umut Oğuz “Mıknatıs” adlı standup gösterisini Didim’de gerçekleştirdi.

Tiyatrocu Umut Oğuz standup gösterisiyle Didimlileri güldürdü

14 Eylül 2017 10:47


Dün akşam saat 20:30’da Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen oyunu Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile Didimliler izledi. Özel bir kanalda yayınlanan Adanalı dizisinde hayat verdiği ‘Fiko’ ve ‘Lezize teyze’ karakteriyle popüler hale gelen Tiyatrocu ve Oyuncu Umut Oğuz “Mıknatıs” adlı standup gösterisinde mesleğe ilk başladığı yıllarda yaşadıkları, popüler olduktan sonra başından geçen komik olayları ve aile yaşantısından kesitleri anlattığı gösterisi büyük beğeni topladı. Yaklaşık 90 dakika süren oyunun sonunda Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, Oğuz’a çiçek verip gösterisi için teşekkür etti.




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