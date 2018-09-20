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Tiyatrocu Veysel Diker, Aydın'da çocuklarla buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Veysel Diker’i Aydınlı çocuklarla buluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Veysel Diker'i Aydınlı çocuklarla buluşturuyor.


Usta tiyatro sanatçısı Veysel Diker, Aydınlı çocuklarla buluşuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla usta sanatçı iki gün Aydınlı çocukları hem tiyatroyla hem de interaktif oyun saatiyle buluşturacak.


22 Eylül Cumartesi günü saat 15.00' te, kendi yazıp yönettiği "Ya Canlılar Olmazsa" adlı çocuk oyununu sahneleyecek olan Diker, ertesi gün de yine aynı saatte interaktif oyun saatiyle çocukların karşısına çıkacak. Yarışmaların, dans gösterilerinin, dramaların yer aldığı interaktif oyun saatiyle çocuklar keyifli vakit geçirecekler.


Ücretsiz olarak izlenebilecek olan tiyatro ve interaktif oyun saati, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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