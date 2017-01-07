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07 Ocak 2017 09:05

Toplu Mesaiye Çıkan Hırsızlar Kötü Emellerine Ulaşamadı

Toplu Mesaiye Çıkan Hırsızlar Kötü Emellerine Ulaşamadı

07 Ocak 2017 09:05

Aydın’da yağışlı havayı fırsat bilen hırsızlar adeta mesai yaptı. Efeler İlçe Merkezi’nde değişik mahallelerde birçok ev ve iş yerine girmeye çalışan hırsızlar kötü emellerine ulaşamadı.
Gece yarısı gruplar halinde çıktıkları tahmin edilen hırsızlar, Mesudiye, Kemer, Güzlehisar ve Mimarsinan Mahalleleri’nde birçok adrese girmeye çalıştı. Hırsızlar ilk olarak Mesudiye 1603 sokak üzerindeki müstakil bir eve girmek için önce evin yola bakan penceresindeki tel korumayı söktü. Ders çalıştığı için uyumamış olan evdeki kız çocuğu gürültüyü kontrol etmek amacıyla pencereye çıkan hırsızlarla karşılaştı. Çocuğun korkup bağırması üzerine beyaz renkli bir araç ile kaçan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken aynı saatlerde Güzelhisar, Kemer ve Mimarsinan Mahallelerinde hırsızların çok sayıda ev ve işyerine girmek için kapıları zorladıkları belirlendi.
Polis şehir merkezinde şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı.
Hırsızların penceren içeriye girmeye çalıştıklarını belirten ev sahibi Bedrettin D. “Şiddetli yağmur nedeniyle tedirgin yatıyorduk. Kızım da sınava hazırlanıyordu. Pencereye çakılı tahta parçaları sökülmeye başlayınca merak edip bakmış. Hırsızlarla karşılaşınca biz de kalktık. Kaçıp gittiler” diye konuştu.



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