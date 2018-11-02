Topluluklar yeni üyeleriyle tanıştı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Topluluk Tanıtım Gününde, topluluklara yeni üyeler eklenirken topluluk üyeleri ile yeni üyeler düzenlenen çeşitli organizasyonlarla bir araya gelerek kaynaştı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin aktif topluluklarından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Arkeoloji Topluluğu, Sosyolojik Açılımlar Topluluğu, ADÜ Bilimsel Araştırmalar Topluluğu, Genç Liderler Topluluğu, Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu ve Engelsiz Yaşam Topluluğu, Ekim ayının son haftasında yeni üyeleriyle bir araya geldi.

Tanışmanın ardından yeni üyelerle yıl içerisinde yapacakları etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunan topluluklar, daha fazla üye kazanarak yapacakları organizasyonların daha fazla ses getirmesini amaçladıklarını iletti.