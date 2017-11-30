Topuklu Efe, Yörük Ali Efe Köprüsünü dualarla açtı

İlçe belediye başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu köprü girişinde alkışlarla karşılandı. Çerçioğlu, havanın soğuk olmasına rağmen törene yoğun ilgi gösteren Dalamalı kadınlarla birlikte oturdu.

"Yörük Ali Efemizin adını yaşatıyoruz"

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri minnetle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu "Yörük Ali Efemiz milli mücadelemizin parlayan yıldızlarından. Efelerimiz sayemizde bugün bir araya gelebiliyoruz. Onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Onların adlarını yaşatmak bizlerin boynunun borcu" diye konuşarak "Efemizin adını, ona türkü yakılan bu soğuk suların üzerine yaptığımız köprüyle yaşatıyoruz" dedi.

"Verdiğimiz sözü tuttuk"

Aydın’a verdiği sözleri teker teker gerçekleştirdikleri söyleyen Başkan Çerçioğlu "2013 yılında sizlerle bir araya geldiğimizde buradaki köprünün dar olduğunu, eskidiğini, yenisini istediğinizi söylemiştiniz. Ne mutlu bize ki, köprümüzü bitirdik, kullanımınıza sunuyoruz" diye konuştu. 11.5 metre genişliğindeki köprünün 4 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Çerçioğlu "Bu köprü bittiği zaman Menderes’in üzerinde bir gerdanlık gibi ışıl ışıl olacak demiştim, verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Akşamları köprümüz bir gerdanlık gibi parlayacak" diye konuştu.

"Efeler’e 342 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Aydın’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için var gücüyle çalıştığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, bugüne kadar Efeler ilçesine 342 milyon TL yatırım yapıldığını, ilçe genelinde 1 milyon 192 bin 134 metrekare yol yapıldığını hatırlattı. ASKİ’nin de Efeler ilçesinde toplam 180 bin 226 metre altyapı çalışması yaptığını söyleyen Çerçioğlu, 3 adet içme suyu kuyusunun ve 6 yeni içme suyu arıtma tesisinin vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yavuzköy halkına müjde veri

Mehteran takımının konseri ve efelerin zeybek gösterileri ile renklenen açılışa yoğun ilgi gösteren Köşk Yavuzköy Mahallesi sakinlerine müjde veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "O çok istediğiniz köprüye on gün sonra başlayacağız, bir ay içinde de bitireceğiz" diye konuştu. Törene katılan vatandaşlar köprünün yenisini yaptırarak ulaşımı kolaylaştıran ve Dalama’ya yeni bir köprü kazandıran Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü, dualarla açıldı.