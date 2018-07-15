Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 16:34

Torbalı’da yangın var, Kuşadası’na kül yağıyor

Selçuk-Torbalı yolunda makilik alanda meydana gelen yangında rüzgarın taşıdığı küller Kuşadası’na yağıyor.

Torbalı’da yangın var, Kuşadası’na kül yağıyor

15 Temmuz 2018 16:34


Edinilen bilgiye göre, Saat: 14.00 sıralarında Selçuk Torbalı karayolu üzerindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek etkisini arttıran yangın Kuşadası Körfezi’ne kıyısı bulunan yerleşim yerlerini de etkiledi. Saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle yangın külleri Kuşadası ve Selçuk üzerine kadar geldi. Kuşadası’na bir an da kül parçacıklarının düşmesiyle şaşıran vatandaşlar, daha sonra yangından kaynaklandığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 4 dozerle karadan ve havadan müdahale edildi.Ekipler, alevler orman arazisine sıçramadan yangını kontrol altına aldı.Yanan arazideki soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç