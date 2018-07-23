TRAC’dan Başkan Alıcık’a ziyaret

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Tok, afetlerde haberleşmenin öneminden bahsederek, “Afet Haberleşme Merkezi ve dernek binamızı bizlere tahsis ederek Nazillimizin önemli bir ihtiyacının giderilmesini sağlayan kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sümer Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan dernek binamızın açılışını Aydın AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve Umut Arama Kurtarma ekipleri gibi afetlerde hizmet veren kurum temsilcilerinin de katılımıyla inşallah eylül ayı içerisinde yapacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı TRAC üyelerine teşekkür eden Alıcık, “Günümüzde teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da herhangi bir afet durumunda vatandaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın afetler konusunda bilgilendirilmesi ve acil müdahale noktasında büyük sorumluluk üstlenmiş olan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak her zaman en büyük destekçileriyiz” dedi.