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07 Ağustos 2018 16:04

Trafik canavarı Temmuz ayında Aydın’da 8 can aldı

AYDIN (İHA) – Aydın ili genelinde geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 748 ayrı trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 640 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Trafik canavarı Temmuz ayında Aydın’da 8 can aldı

07 Ağustos 2018 16:04


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 128bin 315 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 19 bin 267 araca 5 milyon 951 bin 796 TL para cezası tatbik edildi.


Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 163 sürücü trafikten men edildi, kusurlarından dolayı 392 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 2 bin 328 araç trafikten men edildi.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Temmuz ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 332, yaralamalı 410, ölümlü 6 olmak üzere toplam 748 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 640 kişi yaralandı, 8 kişi de hayatını kaybetti.




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