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08 Eylül 2018 14:53

Trafik kazasında ölen çift dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen çift dualarla son yolculuğuna uğurlandı

08 Eylül 2018 14:53


Oğulları Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden İsmail-Ebru Elbir çifti için Aydın’ın Efeler ilçesindeki Beycamii’nde kılınan cenaze namazına iş, siyaset ve eğitim camiasının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri yaşadıkları eve getirilerek, komşularından helallik alındı. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde çiftin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Elbir çiftinin cenazeleri, daha sonra Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Dün sabah Ankara istikametine gitmekte olan İsmail Elbir yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil, Uşak’ın Banaz ilçesi Büyükoturak köyü yakınlarında yoldan çıkarak kaza yapmıştı. Kazada İsmail Elbir (49) ile eşi Ebru Elbir (45) olay yerinde hayatını kaybetmiş, üniversiteye kaydolacak olan 19 yaşındaki oğulları Zorbey Elbir ise ağır yaralanmıştı.




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