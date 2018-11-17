Trakya Birlik Söke Kooperatifi genel Kurulunu yaptı

Kooperatif binasında gerçekleşen seçimli genel kurulda Celal Dilber, yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını Mustafa Avcı'nın yaptığı genel kurulda, yeni yönetim kurulunu belirlemek amacıyla yapılan seçimlere Celal Dilber başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Yapılan seçimlerde Trakya Birlik Söke Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, Celal Dilber, Kamil Öztürk, Mahmut Toptay ve Yılmaz Gültekin'den oluştu.