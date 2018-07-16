TRCC şehir korteji Nazilli’de yapıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Riders Chopper Clup (TRCC) tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Büyük Anadolu Sürüşü(BAS) programı kapsamında İstasyon Meydanı’nda başlayıp Belediye Meydanı’nda sona eren şehir kortejine katıldı.

Nazilli’nin Türkiye ve Dünya çapında tanıtılması açısından sosyal etkinliklerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Motorcu kardeşlerimizle kahvaltı programımızın ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktık. Akşam yapılacak olan Necati ve Saykolar konseri öncesi şehir kortejimizi gerçekleştirdik. Bizim için çok keyifli ve çok farklı bir etkinlik oldu, ilçemize renk kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Türk Riders Chopper Clup Başkanı Nuri Akdeniz, “15 Temmuz’da şehitlerimize saygı sürüşümüzü gerçekleştirdik. Nazilli’de yaşayan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Bu bizleri çok mutlu etti. Akşam da Belediye Başkanımızın büyük katkıları ile bir konser etkinliğimiz olacak. Hem başkanımıza hem de Nazillililere göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.