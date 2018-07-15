Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 15:51

Treni fark etmeyen şahıs ağır yaralandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen tren kazasına bir kişi ağır yaralandı.

Treni fark etmeyen şahıs ağır yaralandı

15 Temmuz 2018 15:51

Kazada yaralanan şahsın telefonla müzik dinlediği için gelmekte olan trenin sesini duymadığı ileri sürüldü. Kaldırıldığı hastanede yolun bakıma alınan Kemal Ünlü’nün hayati tehlikeyi atlamadığı ve komada olduğu belirtildi.


Edinilen bigliye göre; Kuyucular mahallesinde ikamet eden Kemal Ünlü traktörü ile Daville kavşağına kadar gelerek buraya traktörünü park edip toplu taşıma aracı ile yoluna devam etmek istedi. Kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediği ileri sürülen Kemal Ünlü’yü hemzemin geçitten geçerken Denizli-İzmir seferini yapan tren çarptı. Ağır yaralanan Ünlü ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kemal Ünlün’nün durumunun ağır odluğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç