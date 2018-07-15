Treni fark etmeyen şahıs ağır yaralandı

Kazada yaralanan şahsın telefonla müzik dinlediği için gelmekte olan trenin sesini duymadığı ileri sürüldü. Kaldırıldığı hastanede yolun bakıma alınan Kemal Ünlü’nün hayati tehlikeyi atlamadığı ve komada olduğu belirtildi.

Edinilen bigliye göre; Kuyucular mahallesinde ikamet eden Kemal Ünlü traktörü ile Daville kavşağına kadar gelerek buraya traktörünü park edip toplu taşıma aracı ile yoluna devam etmek istedi. Kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediği ileri sürülen Kemal Ünlü’yü hemzemin geçitten geçerken Denizli-İzmir seferini yapan tren çarptı. Ağır yaralanan Ünlü ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kemal Ünlün’nün durumunun ağır odluğu belirtildi.