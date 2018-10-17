Treyler sektörünü meraklandıran ‘Curiosity Center' açıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile iş adamlarının katıldığı OKT Trailer Ar-Ge Merkezinin açılış organizasyonunda mehter takımı ve halk oyunları ekibinin sergilediği performanslar özellikle yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. Hızlı, esnek ve aynı dili konuşan bir çalışma prensibi teknolojik gelişmelerin de yakın takibiyle benimsenmesi gerektiğini savunan OKT Trailer Curiosity Center'da en son teknolojiye yatırım yaparak bilişim sektöründeki en üst noktaya ulaşıldı.

Bu merkezde görev yapan kalifiye mühendis ve teknik ekip sürekli tasarım çalışmaları yaparak ve iş ortaklarından gelen talepleri beklentiler doğrultusunda hızlı ve kusursuz gerçekleştiriyor olacak. Bunun yanı sıra tüm süreçlerinde işlevselliği arayan bakış açısı ile OKT, kurum hafızasındaki verileri sanallaştıran, kolay erişilebilir, izlenebilir ERP ve Sanayi 4.0 sistemini tek kaynaktan yöneten entegre iş zekası uygulamalarını kapsayan Yazılım Ar-Ge faaliyetlerini de yapmayı hedefliyor.

Sektöründe bu zamana kadar pek çok yeniliğe öncülük eden OKT Trailer, bu yenilikleri insana, teknolojiye yapılan yatırımlarla sürekli hale getirdi. Uzun bir süredir çalışmaları titizlikle devam eden treyler sektörünün 4'üncü Aydın ilinde 8'inci ve Türkiye'de 964'üncü Ar-Ge merkezinin hizmete açılması ile yaptıkları işin her aşamasının nasıl daha iyi yapılacağını, sorunların nasıl çözüleceğini, kaynakların nasıl daha iyi kullanılacağını, nasıl daha verimli olacağını sorgulayarak, daha iyi ve daha yeniyi keşfedecek.