Tropik Fırtına etkisini kaybediyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, tropik fırtınanın etkisini kaybederek alçak basınç merkezine dönüştüğü belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltarak bir alçak basınç merkezine dönüşmüştür. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi'nin batısında ve Yunanistan'ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam etmektedir. Sistemin hızı azalmış olup; Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Bugün Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri ile Çanakkale il genelinde meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında olması bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bugün Güney Ege'de güney ve batı, Kuzey Ege'de kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın yarın (1 Ekim 2018 Pazartesi) Güney Ege'de etkisini kaybetmesi; bununla birlikte Kuzey Ege'de, yönünü kuzeydoğudan güneybatıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olması (50-70 km/saat) bekleniyor” denildi.