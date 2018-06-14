Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:18

Tüfeğini temizlerken oğlunu vurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu yaralayan baba gözaltına alındı.

Tüfeğini temizlerken oğlunu vurdu

14 Haziran 2018 13:18


Edinilen bilgiye göre olay, Ilıcabaşı mahallesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Besicilik yapan M. İ. (60) kendisine ait av tüfeğini temizlediği sırada av tüfeği aniden ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar o an orada bulunan Mutlu İ.’ye (36) isabet etti. Kalça kısmından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından paniğe kapılarak kaçan baba, bir süre sonra çiftliğe geri dönerek polise teslim olurken oğlu Mutlu İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç