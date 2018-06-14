Tüfeğini temizlerken oğlunu vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Ilıcabaşı mahallesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Besicilik yapan M. İ. (60) kendisine ait av tüfeğini temizlediği sırada av tüfeği aniden ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar o an orada bulunan Mutlu İ.’ye (36) isabet etti. Kalça kısmından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından paniğe kapılarak kaçan baba, bir süre sonra çiftliğe geri dönerek polise teslim olurken oğlu Mutlu İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.