Tuğba Kuruyemiş üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütünün vatanımıza, milletimize ve devletimize yönelik bu haince girişimleri sebebiyle devletimiz birçok tedbirler almıştır. Bu tedbirler çerçevesinde birçok firma gibi şirketimize de yaklaşık 7 ay önce mahkeme kararıyla kayyım atamasına karar verilmişti. Kayyım atama kararı üzerine şirketimizce aynı gün yaptığımız basın açıklamalarında ‘Firma olarak şer odaklarının bertarafı için her türlü yardıma hazırız’ başlığı ile açıklamalarda bulunmuştuk. Bu açıklamalarımızda; ‘Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçte devletimizin de haklı olarak tedbir amaçlı gerçekleştirdiği bazı uygulamalara biz de firmamız olarak destek oluyor ve tüm çalışanlarımızla birlikte devletimizin yanında yer alıyoruz’ demiştik.

Şimdi ise mahkeme kararıyla verilen kayyum atama kararı yine mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Kayyum atama kararının kaldırılmasında devletimizin ve mahkemenin yapmış olduğu çok detaylı araştırmalar, MASAK raporu, bilir kişi raporları ve vergi müfettişlerine mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, şirket faaliyetlerimizin yasalara uygun olduğu mahkemece değerlendirilerek kayyumun kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

“Devletimiz ve milletimizin yanındayız”

Tuğba Kuruyemiş’in her zaman devleti ve milletinin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, “Kayyumun atandığı andan itibaren kayyumun kaldırılmasına karar verildiği ana kadar, firmamızın iş ve işlemlerinin tamamının yasalara uygun olduğunu bilmenin güveni ile bu süreci tamamladık.

Bu vesile ile Tuğba Kuruyemiş şirketi ve çalışanları olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu paylaşmaktan onur duyarız. Kararın şirketimize olduğu kadar vatanımıza ve milletimize de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.