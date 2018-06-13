Tüllüşah Vadisi’ne Türk Koruma Eylem Planı gezisi

Geziye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, DKMP Mühendisi İstemihan Kahreman, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yelda Emek, Yaylaköy Muhtarı Cafer Çiftçi, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile öğrenciler ve Yaylaköy halkı katıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Tüllüşah bitkisinin korunması amacıyla Yaylaköy’de Deneme Parseli olarak etrafı çitle çevrili 1 dönümlük arazi ile başlayan gezide EKODOSD’un doğa ve çevre koruma çalışmalarıyla ilgili olarak protokol yaptığı Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yaren Güleçkal ve Mehtap Karagöz hazırladıkları “Kuşadası Tülüşahını Koruyalım” başlıklı TÜBİTAK Projesi’nin sunumunu yaptılar. Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD işbirliğinde düzenlenen Tüllüşah konulu resim yarışmasında birinci olan Yaylaköy İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Melina Yıkılmaz ise resmini anlattı.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Bölgemiz için çok önemli olan bu bitkinin korunması için çok güzel bir işbirliği oluştu. Devletin kurumları, Kuşadası Belediyesi, ADÜ Biyoloji Bölümü, Yaylaköy Muhtarlığı, öğrenciler, EKODOSD ve Yaylaköy halkı bir araya gelerek bu nadir bitkinin korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için çaba gösteriyorlar. Küçük öğrencilerin çizdikleri resimler ve hazırladıkları projelerle Tüllüşah’ın korunmasına katkı sunmaları mutluluk verici’ dedi. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “ Kuşadası Tülüşahının, özellikle turizm sezonuna denk gelen Haziran ve Temmuz aylarında çiçeklenmesi, gelecekte yerli-yabancı ziyaretçi sayısının da çok olmasını sağlayacaktır. Gerek Tülüşah gibi nadir bitkiler, gerekse anıt ağaçlar gibi Kuşadası’nın doğal zenginlikleri, Botanik Turizminin gelişmesine yol açacaktır “ diye konuşu.