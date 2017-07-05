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05 Temmuz 2017 11:37

Tüm-Emekli-Sen Nazilli Şubesinden açıklama

Tüm-Emekli-Sen Nazilli Şubesi Başkanı Hüseyin taş ve yönetim kurulu üyeleri, Emekliler Haftası ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Tüm-Emekli-Sen Nazilli Şubesinden açıklama

05 Temmuz 2017 11:37



Sendika binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Hüseyin Taş, “Türkiye’de 28 Haziran 4 Temmuz tarihlerin arasındaki hafta emekliler haftası olarak kutlanmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Haziranda emekli olmuş ve ilk maaşını da 4 Temmuz’da almıştır. Bugün emeklilerimiz zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Sendika yasası derhal çıkarılsın, masaya oturulsun. Büyük ve önemli bir kitle olan emeklilerin sorunları günden güne katlanmaya, bu ülkeyi yönetenler ise bu sorunları görmezden gelmeye devam edilmesin. İktidarı, milyonlarca emekliyi, hamasi nutuklarla oyalama taktiğini terk etmeye ve sorunlarımızın çözümü için, emekli sendikalarıyla masaya oturmaya, bunun için, gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapmaya çağırıyoruz” dedi.


Konuşmasının sonunda iktidarda hangi parti olursa olsun emeklilerin hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Taş, tüm emeklilerin Emekliler Günü’nü kutladı.




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