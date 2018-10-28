TÜMSİAD Aydın Şubesi, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Başkan Nusret Ünal, imzalı açıklama şöyle: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını yaşamanın haklı kıvanç ve gururu içerisindeyiz. Kadim Osmanlı medeniyetini yok etmek için yüzyıllarca uğraşan iç ve dış düşmanlar geçtiğimiz yüz yılın başlarında büyük ölçüde amaçlarına ulaşmış, milletimizi son yurdu olan Anadolu'dan atmayı planlıyorlardı. Tüm düşmanlarımızın, küresel amaçlarına ulaşmak için vatanımız üzerinde türlü planlar yaptığı bu karanlık dönemin sonunda genç ve dinamik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetini kurmuş bir milletin ahfadıyız. Kıvançlı olduğumuz kadar nasıl bir sorumluluğun altında olduğumuzun bilincindeyiz. O zor şartlar altında Allah (cc)'ın inayetiyle insanüstü gayretlerle çocuk yaşta toprağa düşen Şehitlerimizin ömürlerini sermaye ederek kurdukları bu kutlu devleti dünyada en yüksek seviyeye getirme yükümlülüğü bizler ve bizlerden sonraki nesiller üzerindedir. Milletimizin her ferdi kendi alanında başarılı olmaya çalışmalıdır.

Bu duygularla asil cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyetinde, onunla beraber kurucu ruhu oluşturan silah arkadaşlarına ve yurdun her santimine kanı dökülmüş mübarek şehitlerimize Allah cc tan rahmet diliyoruz. Emanetleri bizdedir canımızdan azizdir”