TÜMSİAD Aydın Şubesinden Aydın HAYSİAD'a ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Aydın'da bulunan iş adamları derneklerinden HAYSİAD Aydın Temsilciliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Her iki derneğin de yönetim kurulu üyelerinden heyetlerin hazır bulunduğu ziyaret, Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan HAYSİAD dernek ofisinde gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz son ekonomik gelişmeler ve önümüzdeki dönem ekonomik konjonktürlerin ana konuyu oluşturduğu ziyarette özellikle Aydın yerelindeki ticaret masaya yatırıldı. Bu ekonomik dar boğazlı süreçlerden çıkış için memleket çapında izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, “Bu ziyaret TÜMSİAD açısından aynı zamanda HAYSİAD'a hayırlı olsun niteliğinde bir ziyaretti. Taraflar olarak daha somut temellere oturmuş, memleketimize katma değer üretebilecek proje ve güç birlikleri yapma hususunda mutabık kaldı” dedi.