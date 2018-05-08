Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:59

TÜMSİAD ’dan “Çek- senet hukuku” semineri

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi tarafından üyelerine ve ilgililere yönelik sosyal destek programları devam ediyor.

TÜMSİAD ’dan “Çek- senet hukuku” semineri

08 Mayıs 2018 09:59

Dernek tarafından bu hafta iş hayatının en önemli sorunlarından biri olan ‘Çek-Senet Hukuku’ konusu işlendi.


TÜMSİAD Aydın şubesi, İdari, Mali, Hukuk Komisyonu tarafından organize edilen Av. Kübra Dikmen’in konuşmacı olduğu "Çek Senet Hukuku" Semineri TÜMSİAD Aydın Konferans Salonu’nda gerçekleşti.


Programın açılışında konuşan İdari, Mali, Hukuk Komisyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Çamlıca, “Günümüzde ticari bilgi kadar, ticaretin olmazsa olmazları olan bazı mevzuat kanun ve yönetmelikleri de çok iyi bilmek gerekiyor. Bunun yanında ülkemizde zaman zaman yönetmeliklerde değişiklikler oluyor. Bu nedenle bilgileri sürekli yenilemek gerekiyor. Komisyon olarak üyelerimizin hukuki ve idari konularda gelişimini arttıracak seminerler düzenliyoruz. Periyodik aralıklarla da ihtiyaç duyulan konularda seminerlerimiz devam edecek” dedi.


TÜMSİAD Aydın Şubesi Üyelerinin, İş adamları ve ilgililerin katılımı ile gerçekleşen seminerde sunum yapan Av. Kübra Dikmen, çek-senet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kanuni zorunluluklar ve bağlayıcı durumlar hakkında bilgiler verdi. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç