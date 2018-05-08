Dernek tarafından bu hafta iş hayatının en önemli sorunlarından biri olan ‘Çek-Senet Hukuku’ konusu işlendi.

TÜMSİAD Aydın şubesi, İdari, Mali, Hukuk Komisyonu tarafından organize edilen Av. Kübra Dikmen’in konuşmacı olduğu "Çek Senet Hukuku" Semineri TÜMSİAD Aydın Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan İdari, Mali, Hukuk Komisyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Çamlıca, “Günümüzde ticari bilgi kadar, ticaretin olmazsa olmazları olan bazı mevzuat kanun ve yönetmelikleri de çok iyi bilmek gerekiyor. Bunun yanında ülkemizde zaman zaman yönetmeliklerde değişiklikler oluyor. Bu nedenle bilgileri sürekli yenilemek gerekiyor. Komisyon olarak üyelerimizin hukuki ve idari konularda gelişimini arttıracak seminerler düzenliyoruz. Periyodik aralıklarla da ihtiyaç duyulan konularda seminerlerimiz devam edecek” dedi.

TÜMSİAD Aydın Şubesi Üyelerinin, İş adamları ve ilgililerin katılımı ile gerçekleşen seminerde sunum yapan Av. Kübra Dikmen, çek-senet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kanuni zorunluluklar ve bağlayıcı durumlar hakkında bilgiler verdi. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.