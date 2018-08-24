Tur teknesinde yaralanan tatilciye denizde ilk yardım müdahalesi

Tatilci, sahil güvenlik ekiplerinin ilk yardım müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Bozbük Koyu’ndan ticari bir tur teknesiyle tura çıkan bir tatilci, denizin ortasında dengesini kaybederek yaralandı. Tıbbi yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaralanan tatilciye ilk yardım müdahalesinde bulundu. Durumu ciddi olan tatilci, sahil güvenlik ekipleri tarafından sedyeye sarılarak kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim Limanı’nda 112 Acil Sağlık Ambulansı’na teslim edilen tatilci, hastanede tedavi altına alındı.