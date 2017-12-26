Turanlar halkı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti

Yemeğe CHP Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, CHP il ve ilçe yöneticileri, çeşitli sivil toplum örgütlerinden katılımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mahalleye girişinde davul-zurna eşliğinde kadınlar ve çocuklar tarafından karşılandı.

Yemekte konuşan Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir, "Turanlar bugün bayramı yaşıyor. Mahalleme bakanı getirdim, milletvekillerini getirdim ama Özlem Başkanı bir türlü getiremedim, diyordum. Meğer Özlem Başkan atıp savurmaya gelmez, verdiği hizmeti insanların gözlerindeki parıltıda görmeye gelirmiş. İçme suyu şebekemiz iflas etmişti. Şebekemiz büyükşehir belediyesi tarafından yenilendi. Çıkan boruları gördüğümüzde, iyi ki kanser olmamışız dedik. Sürekli su kesintisi yaşıyorduk, bundan eser kalmadı. Otomasyon istedik, hay hay dediler. Güneş enerjisi panelimiz de çalışıyor. Yolumuz bozuktu, hay hay dediler, sıcak asfaltımız yapıldı" diye konuştu.

Özlem Çerçioğlu’na sahip çıktıklarını söyleyen muhtar İzmir, "Turanlar Özlem Çerçioğlu sayesinde kanalizasyonu olan modern bir yerleşim yeri olacak. Turanlar istedi, Özlem Çerçioğlu yaptı. Yapılan bütün hizmetler için Özlem Başkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhtar İzmir, mahalleye yapılan hizmetleri "4 kilometre sıcak asfalt yapıldı, bu yemeği bunun açılışı olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra mahallemizde 9 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekemiz değişti. Su depomuza otomasyon bağlandı. Camimizde alttan ısıtma yapıldı. Atatürk büstüne kavuştuk, bayrağımızı göndere çektik. Sağlık ekibi 24 saat hizmetimizde. AYBA zaten harikalar yaratıyor" diye özetledi.

“Her zaman yanınızdayım”

Yemekte konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Seçimlerde hizmet edeceğimizin sözünü vermiştik. Üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapmaya devam ediyoruz. Değerli Turanlar halkı, mahallemizin ne ihtiyacı varsa yapmaya hazırız. Ne emriniz varsa yapacağız. Biz Turist Ömer gibi gelip kahvede iki çay içip gitmiyoruz. Ben öyle gelmem. Hizmetimi veririm öyle gelirim. Seçimden seçime de gelmem, her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

Sarı Civciv sözü

Mahallelinin kendisinden "Sarı Civciv" ve düğün salonu istediğini söyleyen Çerçioğlu’nun "Sarı Civciv hemen haftaya geliyor. Ulaşım sorununuz kalmayacak İmece usulü yer bulun ben 3 ayda düğün salonunuzu yapacağım" sözleri büyük alkış aldı.