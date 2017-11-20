Turanlar Mahallesinde sıcak asfaltta sona gelindi

30 kişilik ekip, kamyondan, silindire 15 iş makinesi ile yoğun bir çalışma yürütüyor. 15 gün sonra hizmete girecek yol ile Turanlar halkı kışın kapıda olduğu bu günlerde daha kaliteli ve modern bir yola kavuşarak, sıcak asfalt konforuna ulaşacak. Sıcak asfalt çalışması 1,5 milyon TL’ye mal olacak.

Turanlar halkı Çerçioğlu’na teşekkür etti

Başkan Çerçioğlu’nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Müdürlüğü iş makineleri Germencik Turanlar Mahallesinde sabah akşam çalışıyor. Yakın bir zamanda güzel bir yola kavuşacak olan vatandaşlar yapılan hizmetten oldukça memnun. Vatandaşlar yollarının daha önce iyi olmadığını, yolların sıcak asfalt ile kaplanmasından sonra rahat edeceklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Turanlar Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, 2 yıl önce Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan yolun asfaltlanmasını talep ettiklerini belirterek, Başkan Çerçioğlu’nun bu güne kadar ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi. İzmir, “Topuklu Efemizden iki yıl önce talep ettiğimiz yol söz verdiği gibi yapılmaya başlandı. Başkanımız 1,5 milyon TL’lik asfalt çalışmasını istediğimizde derhal deyip, çalışmaları başlattı. Turanlar Mahallesi Aydın’ın Germencik ilçesinin hayvancılıkla ünlü mahallesi. Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri var. Ticari işletmeler de bulunuyor. O yüzden işlek bir yol. Tonajı yüksek araçlar geçtiği için onlarda yoldan dertliydi artık bu sıkıntıda ortadan kalkıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Ne istediysek istediğimiz her şeyi yaptı. Başkanımız ve ekibi sayesinde daha kaliteli bir yola kavuşuyoruz. Kendilerine şahsım ve halkımız adına çok teşekkür ediyorum”dedi.

Şehirdeki o tabela gerçek

Turanlar Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, Başkan Çerçioğlu’nun bu güne kadar şehirde çeşitli yerlere konulan tabelalarda yazan “Halk İster Büyükşehir Yapar” sözünün burada da gerçek olduğunu diye konuştu. İzmir, ”Turanlar Mahallesi istedi, Başkan Özlem Çerçioğlu yaptı. Daha çok işler de yapacağız. Ayrıca mahallemizin diğer bir sorunu olan içme suyu. Şebekemizin dokuz kilometrelik kısmını da hallettik. Bu içme suyunun maliyeti 475 bin TL. Yolun maliyeti de 1,5 Milyon TL. Kanalizasyon projemizde şu an hazır ve ihale aşamasında. Önümüzdeki günlerde ihale tamamlandıktan sonra kanalizasyon çalışmamızda mahallemizde başlayacak. Aydın’a yakışır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yakışır bir mahalle olmanın, bu mahallenin muhtarı olmanın onuru ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.