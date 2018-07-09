TÜRÇEV’den Kuşadası Belediyesi’ne ‘çevre Eğitim’ ödülü

Mavi Bayrak Ödülü’nün korunmasında en önemli kriterlerden olan çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri alanında ödüle layık görülen Kuşadası Belediyesi’nin ödülünü Van’da düzenlenen bir törenle Belediye Başkanı Özer Kayalı, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun elinden aldı.

Kuşadası Belediyesi’ne, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak programı çerçevesinde yaşama geçirdikleri çevre eğitim etkinlikleri nedeniyle ’En iyi çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri ödülü’ verildi. 2016 yılında aynı ödülü alan tek belediye olan Kuşadası Belediyesi, ödülü bu yıl Muratpaşa, Kaytazdere ve Marmaris belediyeleri ile paylaştı.

’Mavi Bayrak’ almaya hak kazanan Mollakasım Halk Plajı açılışının da gerçekleştirildiği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) Türkiye’deki tüm Mavi Bayraklı otel, plaj, marina ve yatlarda dalgalanacak Mavi Bayraklar için düzenlediği törene Van Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm eski bakanlarından Abdulkadir Ateş, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRÇEV, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesinden oluşan jürinin, Kuşadası Belediyesi’ni, 2017 Yılında Mavi Bayrak Programı çerçevesinde yaptıkları çevre eğitim etkinliklerinin kapsamı ve niteliği açısından ödüle layık gördüğü belirtildi. Kuşadası Belediyesi’nin ödülünü Başkan Özer Kayalı, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun elinden aldı.

Başkan Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak bir kez daha ’En iyi çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri ödülü’ almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek hedeflerinin sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir çevre olduğunu ve bunun için de çevre bilincinin arttırılması gerektiğini söyledi. Çalışmalarını bu amaç doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Kayalı, “Çevreye ve doğaya zarar verdiğimizde, kendimize, geçmişimize ve geleceğimize ihanet ettiğimizin bilincinde olmalıyız. Yaptığımız çalışmalar ile her yıl Mavi Bayrak sayımızı arttırırken, diğer yandan da hemşerilerimizle çevre bilincini paylaşıyoruz. Bu çabanın ödüllendirilmesi gurur verici” şeklinde konuştu.