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24 Şubat 2018 09:12

Turizmde lezzet dönemi

Kuşadası’nda düzenlenen Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı lezzet şölenine dönüştü.

Turizmde lezzet dönemi

24 Şubat 2018 09:12


Efes Kongre Merkezi’nde 4 gün boyunca turizm ve gastronomi sektörünün önde gelen 200 markasını ağırlayan fuarda otel, restoran, kafe işletmelerine yönelik dekorasyon ve mefruşat, endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sergilendi. İkili iş görüşmelerine sahne olan fuar, yüzleri güldürdü. Dans ve müzik dinletileriyle renklenen fuarda, “Gıda Dekorasyon Gösterisi” de ilgi çekti. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından 10 ton buz ile yapılan Güvercin Ada kalesi büyük ilgi gördü. Yine bal kabakları ve karpuzlar ile 25 dakika ile 2 saat arasında değişen sürelerde süslemeler de fuar ziyaretçilerinin beğenisini kazandı.



Ayrıca Aydın ve Kuşadası’nın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stant da yine ziyaretçi akınına uğradı. Kuzu etli enginar, yine kuzu etli şevketi bostan ile incir tatlısı ziyaretçilerden tam not aldı. Özellikle salyangoz tabağı da yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği lezzetler arasında yer aldı.



Otel Temizlik ve Dekorasyonu Derneği tarafından düzenlenen “Oteller Arası Kat Hizmetleri” yarışında ise heyecan fırtınası esti. Otellerin kat hizmetleri ekipleri 3 dakika içinde en iyi yatak yapma kategorisindeki yarış ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yarışmanın öğrenciler kategorisinde Zeynep-Mehmet Dönmez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri Ezgi Akçanerik ile Eda Talay, profesyoneller kategorisinde ise Amara Sealight Resort Hotel ekibi Sibel Eravcı ile Ülker Bölük kupayı kazanan isimler oldu.



Butik pasta çikolata tasarımının önde gelen isimlerinden Şef Tülay Önbul’un fuar süresince gerçekleştiği sunumlarda ise yine eşsiz lezzetler ortaya çıktı. Önbul, butik pasta ve modelleme konusunda fuar katılımcılarına bilgi verdi.



Fuarın üçüncü gününde Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) desteğiyle Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından gerçekleştirilen liseler arası yemek yarışmasında hünerlerini sergilen genç aşçılar günün sonunda jürinin değerlendirmesiyle madalyalarına kavuştu.


Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, liseli gençlerin mesleklerini en iyi şekilde yapmalarını tek yolunun iyi bir eğitim ve iyi pratikten geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin mutfağı size emanet olacak. Bu emaneti en iyi şekilde koruyup, geleceğe taşımak için lezzetinizi ve kalitenizi yükselterek, işinize sevginizi katarak yapacağınıza eminiz” dedi.


Yarışmanın sonuncunda kupayı, Serdar Gazi Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Topçu kazandı. Topçu, kupasını GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ve TAFED Başkanı Açıköz’ün elinden aldı.




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