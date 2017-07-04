Türk-İş Temsilcisi Aydın, anlaşmayı değerlendirdi

İşçi temsilcileri olarak yetersiz de olsa mutabakatın sağlanmasının mutluluk verici olduğunu ancak vergi matrahındaki düzensizlik nedeniyle ocak ayında 100 lira maaş alan bir işçinin aralık ayında maaşının 65 liraya kadar düştüğünü kaydeden Sendika Başkanı Mustafa Aydın, “Çalışan işçiler lehine vergi matrahında mutlaka yeni düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘2017 yılı toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü’nün

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımı törenle imzalandığını belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, protokol kapsamında 2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde uygulanacağını belirtti.

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren Türk-İş Aydın Temsilcisi Mustafa Aydın, “Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 3.000 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 3.000 TL’yi geçmemek üzere 90 TL/Ay iyileştirme yapılacaktır. Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30’a, saatlik ücret sisteminde 225’e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacak. Çalışan işçilere iyileştirmeleri yapıldıktan sonra birinci altı ay için yüzde 7.5, işçilerin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 5 oranında zam yapılacaktır. Anlaşmanın sağlanmasında ve protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese çalışan işçilerimiz adında teşekkür ediyoruz” dedi.

Vergi Matrahında düzenleme yapılmalı

Bugün çalışan işçilerin en büyük sıkıntılarından birinin vergi matrahı olduğunu ve yılın son aylarına doğru yapılan kesintilerden dolayı ciddi mağduriyet yaşandığını belirten Türk-İş İl Temsilcisi Mustafa Aydın, “Yılın ilk ayında bir işçi 100 TL maaş alıyorsa yılın sonuna doğru vergi matrahı kesintisinden dolayı bu rakam 65 TL’ye kadar düşüyor. Bu da çalışan işçiler açısında ciddi sıkıntılara neden oluyor. Çalışanlar lehine vergi matrahında mutlaka düzenleme yapılmalıdır” dedi.